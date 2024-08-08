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Paris 2024 Olimpiyatları: Siyi Xie Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Siyi Xie, erkekler senkronize 3 metre tramplen atlamada altın madalya aldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:26
Paris 2024 Olimpiyatları: Siyi Xie Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Fransız başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları, heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor.

Erkekler Senkronize 3 Metre Tramplen Atlama Finalleri

Bu yılki oyunlarda erkekler senkronize 3 metre tramplen atlama müsabakaları büyük ilgi gördü. Finaller, Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi ve nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Altın Madalyanın Sahibi: Siyi Xie

Çinli sporcu Siyi Xie, toplamda 543.60 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu performansıyla adını Olimpiyat tarihine yazdıran Xie, rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Gümüş madalya ise yine Çin'e gitti. Zongyuan Wang, 530.20 puanla vatandaşı Siyi Xie'nin hemen arkasında yer aldı. Meksikalı Osmar Olvera Ibarra ise 500.40 puanla bronz madalyayı kazanarak Olimpiyatlar tarihine adını yazdırdı.

Olimpiyatlarla birlikte sporun uluslararası boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Ülkeler, sporcularını desteklerken, izleyiciler de bu büyük mücadeleleri heyecanla takip ediyor.

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