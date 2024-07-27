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Paris 2024 Olimpiyatları: Yeldos Smetov Judo'da Altın Madalya Kazandı

Yeldos Smetov, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler 60 kiloda altın madalya kazandı. İlk günün heyecanı devam ediyor!

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:57
Paris 2024 Olimpiyatları: Yeldos Smetov Judo'da Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde gerçekleşen judo müsabakalarında, erkekler 60 kilo kategorisinde Kazak sporcu Yeldos Smetov, altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Smetov, ev sahibi Fransız Luka Mkheidze ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. Son bölüme geldiğinde üstün performans sergileyen Smetov, karşılaşmayı kazanarak judoda ülkesine tarihi bir başarı getirerek ilk altın madalyayı kazandırdı.

Diğer Dereceler

Bu kategoride bronz madalya ise İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama arasında paylaşılmak üzere verildi.

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