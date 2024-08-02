Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Samsun'dan 4 Sporcu Katılacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 4 Samsunlu Sporcu

Türkiye, Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda Samsun'dan 4 sporcu ile temsil edilecek. Sporcular, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen uzun atlama branşında, Eda Yıldırım ise gülle atma kategorisinde mücadele edecek.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Oyunlar 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Sporcular, antrenmanlarını Samsun'daki İlkadım Atletizm Pisti'nde yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Aytunç Göz'den Açıklama

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz, yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'ta yola çıkacaklarını belirtti. Göz, "2020 Tokyo'da Esra Bayrak, madalyayı kıl payı kaçırdı. Şimdi hedefimiz o madalyayı kazanmak ve Türkiye'ye dönerken, yanındaki arkadaşlarımla birlikte başarı elde etmek." ifadelerini kullandı.

Bir İlk İçin Hazırlık

Göz, para atletizm tarihinde Türkiye'nin madalyası olmadığını ve bunun bir ilk olacağını ifade ederek, "Psikologlarımızla eğitimler veriyoruz. Fiziksel hazırlık kadar mental hazırlık da önemli." dedi.

Madalya Hedefi

Gülle atma branşında kota alan Eda Yıldırım ise, "Arkadaşlarımla birlikte olimpiyatlardan 4 madalyayla dönmeyi hedefliyoruz." dedi. Sporcuların azim ve kararlılık içinde çalışarak bu hedeflerine ulaşacaklarına inandığı belirtiliyor.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.

Samsun'da kota alan 4 milli sporcu Türkiye'yi temsil etmek için Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan Eda Yıldırım (fotoğrafta), gülle atma kategorisinde yarışacak.