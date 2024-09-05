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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Kazanan Sporcular Türkiye'ye Döndü

Para halterciler Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı, Paris'te kazandıkları madalyalarla Ankara'da büyük bir coşku ile karşılandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:13
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Kazanan Sporcular Türkiye'ye Döndü

Paris'te Madalya Kazanan Para Halterciler Türkiye'ye Dönüyor

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılı olan Türk para haltercileri Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı, Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde yapılan karşılama etkinliğinde, sporculara çiçekler verildi ve destekçilerinin sevgi seliyle karşılaştı.

Abdullah Kayapınar'dan Gümüş Madalya Açıklaması

Gümüş madalya kazanan Abdullah Kayapınar, "Ülkemizi gururlandırdık. Gönül altın isterdi ama nasibimizde gümüş madalya varmış, buna da şükür. Elimizden geleni yaptık, çok şükür emeğimiz boşa çıkmadı." dedi. Kayapınar, bu başarıyla birlikte paralimpik oyunlarında madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak tarihe geçmiş oldu.

Nazmiye Muratlı'nın Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı ise Paris 2024'te bronz madalya elde etti. Muratlı, "Altından sonra üçüncülük de çok önemliydi. Benim için çok değerli bir madalya. Olimpiyatlarda üç madalya alan sporculardan biriyim. Katılırsam dörde yemin ettik. Eğer gidersem, altın madalyayı vermeyeceğim. Daha karar vermedim." ifadelerini kullandı.

Antrenörün Yorumları

Milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan, "Sporcularımıza ufak tefek haksızlıklar da oldu. Abdullah, paralimpik oyunlarında erkekler halterde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcumuz oldu. Normalde Nazmiye ikinciydi ama haksızlık sonucunda üçüncü oldu. Yine de mutluyuz, gururluyuz." dedi. Ayrıca, Ceylan, Besra Duman'ın olimpiyat ikincisi olduğunu da vurguladı ve diğer sporcular için umutlu konuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde sol 3) ve Nazmiye Muratlı (önde sağ 3), Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde sevenleri, federasyon ve Eryaman TOHM yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde sol 3) ve Nazmiye Muratlı (önde sağ 3), Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde sevenleri, federasyon ve Eryaman TOHM yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde sol 3) ve Nazmiye Muratlı (önde sağ 3), Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde sevenleri, federasyon ve Eryaman TOHM yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde sol 3) ve Nazmiye Muratlı (önde sağ 3), Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde sevenleri, federasyon ve Eryaman TOHM yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar (önde sol 3) ve Nazmiye Muratlı (önde sağ 3), Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde sevenleri, federasyon ve Eryaman TOHM yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

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