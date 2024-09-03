Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mikail Al, 1500 Metre T13'te 8. Sırada Tamamladı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Atletizm Heyecanı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın atletizm branşında, milli sporcu Mikail Al, erkekler 1500 metre T13 finalinde önemli bir mücadele verdi. Müsabaka, ünlü Stade de France'da gerçekleşti.

Mikail Al'ın Performansı

Mikail Al, finalde 3.55.34'lük derecesiyle 8. olarak yarışmayı tamamladı. Bu sonuç, Al'ın azim ve kararlılıkla gerçekleştirdiği antrenmanlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Madalyaların Sahipleri

Altın madalya, Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Aleksandr Kostin tarafından 3.44.43'lük derecesiyle elde edildi. Bu performans, yeni bir paralimpik rekor olarak kayıtlara geçti. Gümüş madalyanın sahibi Rounay Jebabli ise Tunus'u temsil ederken, bronz madalya mutluluğunu Anton Kuliatin yaşadı.