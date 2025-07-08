Passo'dan Futbolseverlere Yeni Sezon Müjdesi: Passo Taraftar

Passo, Yeni Sezon için Heyecan Verici Gelişmelerle Geliyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ortaköy’de düzenlenen basın toplantısında, Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezon için önemli bilgiler paylaştı. Passo, yeni sezonda futbolseverlere 'Passo Taraftar' adı altında çeşitli hizmetler sunacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de toplamda 22 kulüple çalışacak olan Passo, biletleme süreçlerini modernize ederek sporseverlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Stadyum Girişinde Yenilikler

Aykar, Passo'nun bu sezon sistem altyapısını güncellediğini vurguladı. Yeni uygulamaya göre, artık sisteme kayıtlı taraftarlar, kimlik kartlarının arkasındaki barkod vasıtasıyla stadyumlara rahatça giriş yapabilecek. Bu gelişme, stadyum ziyaretlerini daha pratik hale getiriyor.

Güçlü İş Birlikleri ve Yeni İsim

Passo, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerle olan iş birliklerini güçlendirmiş durumda. Aykar, bu kulüplerin Passo'ya ve teknolojik altyapısına güvenerek işbirliği yaptığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni karar ile kulüplerin tercih ettikleri biletleme firmalarıyla çalışabileceği bilgisi de heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Passo Taraftar ile Yeni Dönem

Yeni dönemde, Passo Taraftar olarak güncellenmiş internet sitesi ve yeni markalı kartların sezon başında taraftarlara sunulacağını belirten Aykar, bu süreçte kolaylaştırıcı teknolojilerin devreye gireceğini ifade etti. Kulüplerin karar yetkisinin tamamen onlarda olduğunun altını çizen Aykar, yeni ve dinamik bir döneme girmek için hazır olduklarını dile getirdi.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yenilenen Passo taraftar sistemini basın mensuplarına anlattı.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yenilenen Passo taraftar sistemini basın mensuplarına anlattı.