DOLAR
40 -0,07%
EURO
46,98 -0,22%
ALTIN
4.278,44 0,25%
BITCOIN
4.355.849,82 -0,86%

Passo'dan Futbolseverlere Yeni Sezon Müjdesi: Passo Taraftar

Passo, yeni sezonunda 'Passo Taraftar' ismiyle futbolseverlere hizmet verecek. Stadyum girişleri kolaylaşıyor!

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:14
Passo'dan Futbolseverlere Yeni Sezon Müjdesi: Passo Taraftar

Passo, Yeni Sezon için Heyecan Verici Gelişmelerle Geliyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ortaköy’de düzenlenen basın toplantısında, Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezon için önemli bilgiler paylaştı. Passo, yeni sezonda futbolseverlere 'Passo Taraftar' adı altında çeşitli hizmetler sunacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de toplamda 22 kulüple çalışacak olan Passo, biletleme süreçlerini modernize ederek sporseverlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Stadyum Girişinde Yenilikler

Aykar, Passo'nun bu sezon sistem altyapısını güncellediğini vurguladı. Yeni uygulamaya göre, artık sisteme kayıtlı taraftarlar, kimlik kartlarının arkasındaki barkod vasıtasıyla stadyumlara rahatça giriş yapabilecek. Bu gelişme, stadyum ziyaretlerini daha pratik hale getiriyor.

Güçlü İş Birlikleri ve Yeni İsim

Passo, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerle olan iş birliklerini güçlendirmiş durumda. Aykar, bu kulüplerin Passo'ya ve teknolojik altyapısına güvenerek işbirliği yaptığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni karar ile kulüplerin tercih ettikleri biletleme firmalarıyla çalışabileceği bilgisi de heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Passo Taraftar ile Yeni Dönem

Yeni dönemde, Passo Taraftar olarak güncellenmiş internet sitesi ve yeni markalı kartların sezon başında taraftarlara sunulacağını belirten Aykar, bu süreçte kolaylaştırıcı teknolojilerin devreye gireceğini ifade etti. Kulüplerin karar yetkisinin tamamen onlarda olduğunun altını çizen Aykar, yeni ve dinamik bir döneme girmek için hazır olduklarını dile getirdi.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yenilenen Passo taraftar sistemini basın mensuplarına anlattı.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yenilenen Passo taraftar sistemini basın mensuplarına anlattı.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yenilenen Passo taraftar sistemini basın mensuplarına anlattı.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yenilenen Passo taraftar sistemini basın mensuplarına anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Tammy Abraham, İlk Antrenmanına Çıktı
2
Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Başladı
3
Passo'dan Futbolseverlere Yeni Sezon Müjdesi: Passo Taraftar
4
Edirneli Pehlivanlar, Lig Güreşlerinde Zirve Hedefliyor
5
Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonuna İlk Antrenmanla Merhaba Dedi
7
Iğdır FK, İkinci Etap Hazırlıklarına Ankara'da Başladı

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL