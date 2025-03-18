Paul George, Philadelphia 76ers'ta Sezonu Kapattı

Paul George'un Sakaklığı Kötü Etkiledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) temsilcisi Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Paul George, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek. Takımın yaptığı açıklamaya göre, sol adduktor kasındaki sorunu ve dizine yapılan enjeksiyon dolayısıyla George, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

76ers'ın Koşulları

Doğu Konferansı’nda 13. sırada bulunan 76ers, bu sezon 23 galibiyet ve 45 mağlubiyetle mücadele ediyor. George’un yokluğu, takımın kalan maçları için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Paul George'un Kariyeri

Kariyerinde 9 kez All-Star seçilen George, daha önce Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon başında Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalayan 34 yaşındaki basketbolcu, geçmiş performansından uzak bir görüntü sergiliyor.

Sezonun Genel Performansı

George, bu sezon oynadığı 41 maçta 16,2 sayı, 5,3 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Takım arkadaşlarına katkı sağlamakta zorlanan George'un sakatlığı, 76ers için zorlu bir dönem başlatıyor.