Pazarspor 1-1 Düzcespor | TFF 3. Lig 12. Hafta
TFF 3. Lig’in 12. haftasında Pazarspor sahasında Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma her iki ekip için de kritik anlar içerirken, dakikalar son bölümde skoru belirledi.
Hakemler
İbrahim Elmas, Erdi Abdulmecit Sayar, Bedirhan Soydemir
Maç Kadroları
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik (Niyazi Kılıç dk. 90+3), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 81), Mehmet Can Davarcıoğlu (Şükrü Göksu Öner dk. 90+4), Ali Burak Atmaca
Düzcespor: Mustafa Uysal (Yunus Emre Genç dk. 50), Alperen Çağlayan, Emir Dinç, Sefa Emin Çalık, Hasan Kürşat Kara (Oğuz Çakıroğlu dk. 74), Mustafa Kahraman, Bilal Musa Şentürk, Emre Turan, Mehmet Refik Can, Semih Kayan, Ömer Faruk Uzun
Goller
Ali Alperen Çelik (dk. 7) - Pazarspor
Ömer Faruk Uzun (dk. 90+1) - Düzcespor
Sarı Kartlar
Pazarspor: Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu, Erhan Şengül
Düzcespor: Emre Turan
TFF 3. LİG’İN 12. HAFTASINDA PAZARSPOR KENDİ SAHASINDA AĞIRLADIĞI DÜZCESPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.