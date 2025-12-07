Pazarspor 1-1 Düzcespor | TFF 3. Lig 12. Hafta

TFF 3. Lig’in 12. haftasında Pazarspor sahasında Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma her iki ekip için de kritik anlar içerirken, dakikalar son bölümde skoru belirledi.

Hakemler

İbrahim Elmas, Erdi Abdulmecit Sayar, Bedirhan Soydemir

Maç Kadroları

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik (Niyazi Kılıç dk. 90+3), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 81), Mehmet Can Davarcıoğlu (Şükrü Göksu Öner dk. 90+4), Ali Burak Atmaca

Düzcespor: Mustafa Uysal (Yunus Emre Genç dk. 50), Alperen Çağlayan, Emir Dinç, Sefa Emin Çalık, Hasan Kürşat Kara (Oğuz Çakıroğlu dk. 74), Mustafa Kahraman, Bilal Musa Şentürk, Emre Turan, Mehmet Refik Can, Semih Kayan, Ömer Faruk Uzun

Goller

Ali Alperen Çelik (dk. 7) - Pazarspor

Ömer Faruk Uzun (dk. 90+1) - Düzcespor

Sarı Kartlar

Pazarspor: Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu, Erhan Şengül

Düzcespor: Emre Turan

