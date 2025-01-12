Pedro Malheiro: 'Galibiyet biz hakkımızdı'

Pedro Malheiro, Antalyaspor Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor karşısında 5-0’lık etkileyici bir galibiyete imza attı. Bu maçta hat-trick yapan defans oyuncusu Pedro Malheiro, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli ifadelerde bulundu.

Her Zaman En İyisini Yapmaya Çalıştım

Malheiro, galibiyetin ardından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Şunu net olarak söyleyebilirim, ilk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım.” dedi. Takımın bu galibiyeti uzun süredir beklediğini de vurgulayan Malheiro, “Bizim takımımız, böyle bir galibiyeti bekliyordu ve hak ediyordu.” şeklinde konuştu.

Milli Takım Hayali

Portekiz Milli Takımı ile ilgili soruları yanıtlayan Malheiro, “Her oyuncunun hayali milli takımda oynamaktır. Benim de en büyük hayallerimden biri kendi ülkemin formasıyla sahada olmak.” ifadesini kullandı.

Eleştiriler Konusunda Duyarlılık

Eleştirilerle ilgili görüşlerini de paylaşan Malheiro, oyuncuların eleştirilere hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, “Eleştiriler yapıcı olursa, bizim de öğrenebileceğimiz şeylerdir. Ben de geldiğim andan itibaren o adaptasyon sürecinden itibaren en iyisini vermeye çalıştım.” diye belirtti.

Edin Visca ile İşbirliği

Edin Visca ile sağ kanatta sağladıkları uyum hakkında konuşan Malheiro, “Edin Visca gibi bir oyuncuyla oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Kendisi Süper Lig'de farkını ortaya koymuş, çok tecrübeli bir isim. Antrenmanlarda ve maçlarda yaptıklarıyla bize katkıda bulunuyor.” ifadelerini kullanarak, takım arkadaşına olan hayranlığını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Onvo Antalyaspor, Papara Park’ta karşılaştı. Maçta 3 gol atan Trabzonsporlu Pedro Malheiro (solda), açıklamalarda bulundu.