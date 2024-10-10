Pelin Çelik, Voleybolda İki Görevde Başarı İçin Çalışıyor

Pelin Çelik'ten İki Görevde Özveri

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik, her iki sorumluluğu da büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalışıyor.

Çalışmaya Şükrediyor

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çelik, A Milli Takım ile Fenerbahçe'deki görevlerinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. "Gerçekten çok çalışıyorum. Aslında 24 saatte 48 saat çalışıyorum. Şikayet etmiyorum. Yaşadığım her güne şükrediyorum,” dedi.

İki Görev Arasında Geçiş

Pelin Çelik, milli takım forması ile Fenerbahçe forması arasında geçiş yapmanın zorluğuna dikkat çekerek, "İnsanların mutlu olduğu yerlerde çalışması ve sevdiği işi yapabilmesi büyük bir şans. Evet, çok yoruluyorum ama fena da gitmediğimi düşünüyorum," sözlerini kaydetti.

2024-2025 Sezon Hedefleri

Pelin Çelik, Fenerbahçe Medicana'nın 2024-2025 sezonuna dair hedeflerini paylaştı. Bu sezon mücadele ettikleri tüm kulvarların zorlu geçeceğini belirtti.

Hedef Kupalar

Çelik, "Heyecanlıyız ve mutluyuz. Hedefimiz bu sezonu mutlu sonla bitirmek. Avrupa'da ve Türkiye'de kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Ligin başında biraz zamana ihtiyacımız var ama zamanla yükselen bir performans sergileyeceğimize inanıyorum," şeklinde açıklamalarda bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi İddiası

2021 yılından itibaren son dört takım arasında yer aldıkları CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kuraların yanlarında olacağını sözlerine ekleyen Çelik, "Extra güçlü bir kadroya sahibiz. Türkiye'de ve İtalya'da en iyi kulüp takımları bulunuyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nin bu iki ülke arasında geçeceğini düşünüyorum. Kendi takımımızdan çok mutluyuz ve gereken sonuçları alabileceğimize inanıyoruz," dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.