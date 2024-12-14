RAMS Başakşehir Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Başakşehir'in Form Durumu

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi ile toplamda 22 puan toplayan RAMS Başakşehir, son iki maçını kazandı. Ayrıca, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim karşısında 3-1 galip geldi.

Başakşehir'de Sakatlıklar

Başakşehir'de iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle takım arkadaşlarının yanında yer alamayacak.

Ramazanoğlu ekibi, bu önemli karşılaşmadan puan ya da puanlar almak için sahada yer alacak.