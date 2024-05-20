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Perez’den Arda’ya yeşil ışık: “Kontratını geliştireceğiz”

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Perez, Arda için “Gelecek yıl da bu şekilde devam ederse kontratında geliştirmeye gideceğiz. Arda bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:55
Perez’den Arda’ya yeşil ışık: “Kontratını geliştireceğiz”

Real Madrid'de forma giyen ve son günlerdeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milli futbolcumuz Arda Güler, takımının deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak yine gündem oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maç sonrasında Arda için “Hücum bölgesinde gerçekten özel işler yaptı. Rakip kaleye yaklaştıkça daha da iyi oynuyor. Oldukça verimli bir oyunu var ve gerçekten özel bir yetenek” tanımlaması yaptı.

İspanyol kulübünün başkanı Perez ise Arda ile yeni sözleşme yapılabileceğini sinyalleri verdi. İsrail basınında yer alan habere göre Perez, Arda için “Gelecek yılda da bu şekilde oynarsa kontratı geliştireceğiz. Bunu fazlasıyla hakkediyor” şeklinde konuştu.

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