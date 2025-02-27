Persepolis Derbide İstiklal'i 2-1 Mağlup Etti

Persepolis, İstiklal'i Derbide Geride Bıraktı

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan derbide İstiklal'i 2-1 mağlup etti. Maç, Azadi Stadı'nda gerçekleştirildi ve 21. hafta karşılaşması olarak kaydedildi.

Maçın Önemli Anları

Persepolis, 45+5. dakikada Hossein Kanaani'nin penaltı golü ile öne geçti. İkinci gol ise 71. dakikada Ali Alipour'dan geldi. İstiklal'in tek golü ise 55. dakikada Ali Kooshki'den geldi.

Bu galibiyetle Persepolis, ligdeki puanını 41'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. Ligde lider durumda bulunan Traktör 45, ikinci sıradaki Sepahan ise 44 puana sahip.

Penaltı Kontroversi

Karşılaşmada Persepolis'in kazandığı penaltı için ilk olarak Serdar Dursun topun başına geçti. Ancak İstiklal kalecisi Seyed Hosseini, Dursun'un vuruşunu kurtardı. Hakem ise, kalecinin ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Tekrarlanan atışta Hossein Kanaani topu gole çevirdi.

İsmail Kartal'dan Açıklamalar

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, İsmail Kartal penaltı atışındaki oyuncu tercihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kartal, "Serdar, Fenerbahçe'de de her zaman penaltıları atan oyuncuydu. Ancak ikinci penaltıyı kendisine daha fazla güvenen bir oyuncuya attırmanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Taraftarların kötü gözle bakmasından kaçınmak istedik," ifadelerini kullandı.