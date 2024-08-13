Petrocub Üst Tura Yükseldi: The New Saints ile 0-0 Beraberlik

Petrocub, UEFA Avrupa Ligi'nde İlerliyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub, Galler ekibi The New Saints ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Rövanş Maçı Detayları

Ligin 3. eleme turunun ikinci ayağı tek maç üzerinden oynandı. Turun ilk ayağını Moldova'da oynayan Petrocub, The New Saints'i 1-0 mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması sonunda Petrocub, gollü bir skor elde edemese de 0-0'lık beraberlik ile toplamda 1-0'lık avantajıyla tur atladı. Bu sonuçla birlikte Petrocub, Avrupa arenasında yoluna devam ediyor.