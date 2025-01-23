PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi

PFDK'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 6 kulübe para cezası uyguladı. Yapılan açıklamaya göre, en yüksek ceza Fenerbahçe'ye verildi.

Para Cezaları Dağılımı

PFDK, kulüplere uyguladığı para cezalarını şu şekilde açıkladı:

Fenerbahçe: 1 milyon 311 bin lira

Galatasaray: 663 bin lira

Atakaş Hatayspor: 450 bin lira

Adana Demirspor: 180 bin lira

Beşiktaş: 168 bin lira

Reeder Samsunspor: 120 bin lira

Ayrıca, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barası'na 2 maç men cezası verildi. İstanbul Başakşehir Kulübü yöneticisi Mesut Altan ise 58 bin 500 lira para cezası aldı.

Taraftar Yasağı

Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamında kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

1. Lig'de Uygulanan Cezalar

PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarına da ceza uyguladı. Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK'ye 234 bin lira, Siltaş Yapı Pendikspor'a 105 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor'a ise 84 bin lira para cezası verildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu'na 2 ay hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası kesilirken, Teksüt Bandırmasporlu futbolcu Remi Mulumba'ya 1 maç men ve 29 bin 250 lira ceza verildi. Sakaryaspor antrenörlerinden Mehmet Nacır'a ise 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 29 bin 250 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, futbolcu Mert Mustafa Yücetürk'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.