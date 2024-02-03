PFDK Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza yağdırdı

Türk futbolunda disiplin kurulu kararları açıklandı! Kulüpler ve yöneticilere cezalar yağdı. Ayrıntılar haberimizde...

PFDK Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza yağdırdı
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son toplantısında çeşitli kulüplere ve yöneticilere çeşitli cezalar verdi. Alınan kararlar, Türk futbolunun disiplin anlayışını ve fair play kurallarını koruma amacını ortaya koyuyor. İşte, kararlardan öne çıkanlar:

PFDK, Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'a 27 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçta hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle sert bir yaptırım uyguladı. Başkan Sancak, 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Aynı maçta yaşanan saha olayları sebebiyle kulüp ise 112.000 TL para cezasına çarptırıldı.

Türk Futbolunda Disiplin Kurulu Kararları

EMS YAPI SİVASSPOR'un 28 Ocak 2024 tarihinde oynanan müsabakasında yaşanan çirkin tezahüratın ardından, Teknik Direktör Bülent Uygun'un da cezalandırıldığı açıklandı. Uygun'a çift sarı kart görmesi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 26.000 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, takımın genel sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı EMS YAPI SİVASSPOR'a 27.000 TL para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı kararlar arasında TÜMOSAN KONYASPOR, TRABZONSPOR, MKE ANKARAGÜCÜ, BEŞİKTAŞ, MONDİHOME KAYSERİSPOR ve YILPORT SAMSUNSPOR gibi birçok kulüp yer alıyor. Taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin tezahüratlar, hakemlere yapılan müdahaleler ve sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle çeşitli para cezaları ve yaptırımların uygulandığı görülüyor.

PFDK'nın aldığı bu kararlar, Türk futbolunda disiplin ve etik kurallarına uymayan davranışlara karşı ciddi yaptırımların uygulanacağının bir göstergesi. Kulüp başkanları ve teknik direktörlerin de bu kapsamda sorumlulukları bulunduğu ve spor etiğine uygun davranışlar sergilemeleri gerektiği vurgulanıyor. Türk futbolu, temiz ve adil bir rekabet ortamının korunması adına disiplin kararlarının etkili bir şekilde uygulanmasını bekliyor.

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