PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a 27 bin 500 TL Ceza

PFDK, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'u, 12 Bingölspor maçındaki saha olayları nedeniyle 27 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:07
PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a 27 bin 500 TL Ceza

PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a 27 bin 500 TL para cezası

Kurul kararı ve maç detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor hakkında disiplin kararı aldı.

PFDK'nın değerlendirmesinde, kulübün 12 Bingölspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçe gösterildi ve kulübe 27 bin 500 TL para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Kararın dayanağı olan müsabaka, 25 Ocak'ta Malatya Stadyumu'nda oynandı ve konuk ekip 12 Bingölspor karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

PFDK'nın kararıyla ilgili kulübün veya ilgili tarafların açıklamaları metinde yer almamaktadır.

PFDK’DAN MALATYA YEŞİLYURTSPOR’A PARA CEZASI

PFDK’DAN MALATYA YEŞİLYURTSPOR’A PARA CEZASI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig: Günün VAR Hakemleri Açıklandı
2
Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu
3
Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
24 Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 Yendi — TFF 2. Lig
6
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları