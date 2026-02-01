PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a 27 bin 500 TL Ceza

PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a 27 bin 500 TL para cezası

Kurul kararı ve maç detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor hakkında disiplin kararı aldı.

PFDK'nın değerlendirmesinde, kulübün 12 Bingölspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçe gösterildi ve kulübe 27 bin 500 TL para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Kararın dayanağı olan müsabaka, 25 Ocak'ta Malatya Stadyumu'nda oynandı ve konuk ekip 12 Bingölspor karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

PFDK'nın kararıyla ilgili kulübün veya ilgili tarafların açıklamaları metinde yer almamaktadır.

PFDK’DAN MALATYA YEŞİLYURTSPOR’A PARA CEZASI