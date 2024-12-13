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PFDK, Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdırdı

PFDK'nın son kararları doğrultusunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor para cezası aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:17
PFDK, Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdırdı

PFDK'nın Cezaları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in önde gelen kulüplerine çeşitli para cezaları uyguladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu cezalardan etkilenen takımlar arasında yer aldı.

Galatasaray'a Ağır Ceza

PFDK, sarı-kırmızılı kulübe tam 785 bin 250 lira para cezası verdi. Bu cezalar, Net Global Sivasspor ile oynanan maçta taraftarların neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de 30 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 360 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ceza Rüzgarı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle 468 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe de aynı maçta 648 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Her iki kulüp de taraftarlarının sahada neden olduğu olumsuzluklardan ötürü PFDK tarafından ağır şekilde cezalandırıldı.

Trabzonspor ve Diğer Kulüpler

Trabzonspor, Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 168 bin lira para cezası alırken, Net Global Sivasspor da Galatasaray maçında 258 bin lira ceza ile cezalandırıldı. Ayrıca, Tümosan Konyaspor ve Onvo Antalyaspor ise benzer nedenlerle yine 168 bin lira ceza ödeyecek.

Göztepe ve Adana Demirspor da Cezalandırıldı

Göztepe, Adana Demirspor maçındaki saha olaylarından dolayı 168 bin lira para cezasına çarptırılırken, Adana Demirspor da taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle 210 bin lira ceza ile karşılaştı.

PFDK'nın aldığı bu kararlar, Türk futbolunun disiplin ve sportmenlik anlayışını koruma hedefi doğrultusunda hayata geçiriliyor.

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