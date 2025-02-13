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Pist Bisikletinde Milli Sporcular Uluslararası Arenaya Hazırlanıyor

Pist Bisikleti Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na yönelik çalışmalarını uluslararası organizasyonlarla sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:57
Pist Bisikletinde Milli Sporcular Uluslararası Arenaya Hazırlanıyor

Pist Bisikletinde Milli Sporcular Uluslararası Arenaya Hazırlanıyor

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi pist bisikletinde temsil etmek amacıyla hazırlanan milli sporcular, uluslararası müsabakalar ile tecrübelerini artırmayı hedefliyor.

Pist Bisikleti Milli Takımı Antrenörü Branko Filip, sporcuların programı ve hedefleri üzerinde durarak, "Büyük bir başarı için sporcularımıza baskı yapmıyoruz. Bizim asıl amacımız, tecrübe kazanmak." dedi.

Filip, milli sporcular Mustafa Tarakçı ve Ramazan Yılmaz ile birlikte pist bisikletinde yoğun bir hazırlık sürecine girdiklerini vurguladı. "Bu genç yarışçılar için yeni bir tecrübe olacak. Sonuçlar çok önemli değil, amaç tecrübe kazanmak. 2028 yılında Los Angeles'taki olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmamız gerek," şeklinde konuştu.

Hedefler ve Hızla İlerleyen Hazırlıklar

Filip, pist bisikletinde bu hafta Belçika'daki Avrupa Şampiyonası'na, ardından da temmuzda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti.

Genç bir takıma sahip olduklarını ifade eden Filip, "Ramazan ve Mustafa ile organizasyona hazırlanıyoruz. Sonuç alma konusunda acele etmiyoruz. Orada dünya ve olimpiyat şampiyonlarıyla yarışacağız. Belçika'dan bir madalyayla dönebiliriz," dedi.

Gurur ve Hedefler

20 yaşındaki milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Belçika'daki şampiyona sonrası temmuz ayındaki organizasyona hazırlık yapacaklarını dile getirdi. "ABD'deki 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyoruz. Oralara gitmek gurur verici," dedi.

Diğer milli sporcu Mustafa Tarakçı ise, Türkiye'yi temsil etmenin verdiği heyecanı yaşıyor. Zorlu mücadelenin kendileri için önemli bir tecrübe olacağını belirtti.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi pist bisikletinde temsil etmeyi hedefleyen...

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi pist bisikletinde temsil etmeyi hedefleyen milli sporcular, uluslararası müsabakalarla organizasyona hazırlanıyor. Milli bisikletçiler Mustafa Tarakçı (sağda) ve Ramazan Yılmaz (solda), pist bisikletinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için yoğun çalışma sürecine girdi.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi pist bisikletinde temsil etmeyi hedefleyen...

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi pist bisikletinde temsil etmeyi hedefleyen milli sporcular, uluslararası müsabakalarla organizasyona hazırlanıyor. Milli bisikletçiler Mustafa Tarakçı (sağda) ve Ramazan Yılmaz (solda), pist bisikletinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için yoğun çalışma sürecine girdi.

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