Plaj Voleybolu 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Başlıyor

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Başlıyor

Plaj voleybolunda heyecan dolu anların yaşanacağı 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, yarın itibarıyla başlayacak.

Etkinlik Detayları

Bu yıl Balıkesir'de gerçekleştirilecek etkinlikte 122 sporcu mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlendiği belirtildi. 19-22 Eylül tarihleri arasında Ayvalık Sarımsaklı'da gerçekleşecek organizasyona 35 ülkeden 61 takım katılım gösterecek.

Türk Temsilciler

Organizasyon kapsamında Türkiye, erkeklerde şu ikililerle temsil edilecek: Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı. Kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy ikilileri yer alacak.