Premier Lig'den Süper Lig'e takviye: Renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 31 yaşındaki Koreli forvet oyuncu Ui-jo Hwang'ı resmi olarak transfer ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Premier Lig'den Süper Lig'e takviye: Renklerine bağladı
Yayın Tarihi:

Transfer çalışmalarını ciddiyetle sürdüren Alanyaspor, yeni bir golcüyü kadrosuna kattı.

Alanyaspor, İngiltere Premier Ligi'nde forvet buldu. Trendyol Süper Lig'inde 14. sırada yer alan Alanyaspor, Nottingham Forest'ta forma giyen 31 yaşındaki Ui-jo Hwang'ın transferini resmen duyurdu.

Alanyaspor, 31 yaşındaki Koreli forvet oyuncu Ui-jo Hwang

FOREST'TA MAÇLARA ÇIKAMADI

Güney Koreli futbolcu, Ocak ayında Norwich City'deki önceki kiralama döneminden geri döndü ancak henüz Nottingham Forest'a karşı rekabetçi bir maçta yer alamadı. 31 yaşındaki oyuncu, 2022'de Bordeaux'dan Nottingham Forest'a geçti ve Olympiakos, FC Seul ve Norwich City'de kiralık olarak oynadı.

Alanyaspor, 31 yaşındaki Koreli forvet oyuncu Ui-jo Hwang

Öne Çıkanlar
Baharatlı Trini Kahvaltısı: İngiliz Şeften Hem Veganlara Hem de Ağzınının Tadını Bilenlere Sebze Roti Tarifi! Baharatlı Trini Kahvaltısı: İngiliz Şeften Hem Veganlara Hem de Ağzınının Tadını Bilenlere Sebze Roti Tarifi!
Günlerce geçmeyen balık kokusuna son! Bu yöntemle pişer pişmez kokusu yok olacak Günlerce geçmeyen balık kokusuna son! Bu yöntemle pişer pişmez kokusu yok olacak
Pastacı Kreması nasıl yapılır? Püf noktaları ve malzemeleri Pastacı Kreması nasıl yapılır? Püf noktaları ve malzemeleri
Çok Okunanlar
Arda Güler'i küplere bindiren olay: Ancelotti sabrını taşırdı Arda Güler'i küplere bindiren olay: Ancelotti sabrını taşırdı Sakaryaspor kararını verdi: İmzalar resmen atıldı Sakaryaspor kararını verdi: İmzalar resmen atıldı Göztepe 27 yaşındaki Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattı Göztepe 27 yaşındaki Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattı Fenerbahçe'ye taze kan: Sakatlığı bitti, geri dönüyor Fenerbahçe'ye taze kan: Sakatlığı bitti, geri dönüyor Fernando Santos'a sürpriz talip çıktı! Fernando Santos'a sürpriz talip çıktı! Eski Fenerbahçeli isim Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı Eski Fenerbahçeli isim Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı