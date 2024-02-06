Premier Lig'den Süper Lig'e takviye: Renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını ciddiyetle sürdüren Alanyaspor, yeni bir golcüyü kadrosuna kattı.

Alanyaspor, İngiltere Premier Ligi'nde forvet buldu. Trendyol Süper Lig'inde 14. sırada yer alan Alanyaspor, Nottingham Forest'ta forma giyen 31 yaşındaki Ui-jo Hwang'ın transferini resmen duyurdu.





FOREST'TA MAÇLARA ÇIKAMADI

Güney Koreli futbolcu, Ocak ayında Norwich City'deki önceki kiralama döneminden geri döndü ancak henüz Nottingham Forest'a karşı rekabetçi bir maçta yer alamadı. 31 yaşındaki oyuncu, 2022'de Bordeaux'dan Nottingham Forest'a geçti ve Olympiakos, FC Seul ve Norwich City'de kiralık olarak oynadı.



