Qingdao Grand Prix 2025'te Milli Judocular 2 Bronz Kazandı

Qingdao Grand Prix 2025'te Milli Judocular 2 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye'ye Çin'den madalya dönüşü

Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix 2025 organizasyonunda milli judocular toplam 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Qingdao kentindeki müsabakalar sona erdi ve milliler kürsüye çıktı.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Ejder Toktay, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kazbek Naguchev'i, 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak da Kazakistan'dan Adilet Almat'ı mağlup ederek bronz madalya aldı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Bilal Çiloğlu, ilk turda Çin'den rakibi Yixuan Zuo'yu mağlup etti ancak son 16 turunda rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Yarın sona erecek organizasyonda 26 ülkeden toplam 200 sporcu mücadele ediyor.

Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix 2025'te milli judocular Ejder Toktay (sağda) ve Vedat Albayrak (solda), bronz madalyanın sahibi oldu.