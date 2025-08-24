DOLAR
Raducanu ve Sabalenka ABD Açık'ta 2. Turda

ABD Açık'ta Emma Raducanu ve Aryna Sabalenka rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi; tek erkeklerde Taylor Fritz de tur atladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:21
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açıkın ilk gününde sürpriz yok: iki güçlü isim, ikinci tura yükseldi.

Raducanu net galibiyetle ilerledi

New York'taki turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda, dünya 36 numarası Emma Raducanu ile Japon tenisçi Ena Shibahara karşılaştı. Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek üst tura çıktı.

Sabalenka favori performansı sergiledi

ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, İsviçreli raket Rebeka Masarova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

Tek erkeklerde Fritz tur atladı

Tek erkeklerde ise Amerikalı Taylor Fritz, vatandaşı Emilio Nava'yı 7-5, 6-2 ve 6-3 sonuçlarıyla mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Turnuvada ilerleyen günlerde favori isimlerin performansı ve olası eşleşmeler tenis severlerin gündeminde olmaya devam edecek.

