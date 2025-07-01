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RAMS Başakşehir, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Start Verdi

RAMS Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:55
RAMS Başakşehir, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Start Verdi

RAMS Başakşehir'de Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınma ile başladı.

Idmanın Detayları

İdman, devamında yapılan rondo çalışması ile sürdü ve sonuçlandırmaya yönelik organizasyonlarla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekipte, yeni transferler Nuno Da Costa ve Onur Bulut da antrenmana katılarak takıma adapte olmaya çalıştı.

Kamp ve Müsabakalar

Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. İstanbul temsilcisi, 7-17 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Seefeld Köyü'nde kampa girerek, sezon öncesi önemli bir hazırlık süreci geçirecek.

RAMS Başakşehir, yeni sezonun ilk resmi müsabakasına 24 Temmuz tarihinde çıkacak. Takım, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Deniz Türüç...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Deniz Türüç (sağda) de yer aldı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Deniz Türüç...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Deniz Türüç (sağda) de yer aldı.

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