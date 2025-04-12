RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı 2-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Alarak Avrupa Hedefini Belirtti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, teknik direktörü Çağdaş Atan ile önemli bir galibiyete imza attı. Atan, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında 60. dakikadan sonra oynadıkları futbolun kusursuza yakın olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanmayı hak ettik" dedi.

Beşiktaş maçında, özellikle ilk yarıda oynanan futbol ve orta saha stratejisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Atan, "İlk yarıda, Ömer Ali ve Berat ile orta sahayı iyi kurduk. Ancak 3. bölgede biraz daha etkili olabilirdik. İkinci yarıda rakibin arkasına gitmeye çalışıp topları kaybettik. Bu da bizi 15 dakika boyunca tedirgin etti ve Beşiktaş, seyircisiyle birlikte oyunun kontrolünü eline aldı" şeklinde konuştu.

Atan, Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain'i sağ bekte ne denli farklı bir kararla sahaya sürdüğünü de vurgulayarak, "Oxlade-Chamberlain'in sol bekte oynamasını bekliyordum. İlk yarıda presimiz çok etkiliydi. Bu nedenle Beşiktaş, taktiksel olarak sahaya yansıtmak istediği oyun planını gerçekleştiremedi" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, Atan, ramak kalan galibiyet serisinin önemine dikkat çekerek, Avrupa kupalarına katılma hedefinin yanı sıra üçüncülük için de mücadele ettiklerini söyledi. "Son 10 haftadır ligin en çok topa sahip olan ve en az top kaybı yapan ekibiyiz. Üçüncülük hedefi belirmiş gibi gözüküyor. Umarım sezon sonunda Avrupa kupalarına katılabiliriz" dedi.

Ramazan'da Beşiktaş karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Yusuf Sarı hakkında da övgü dolu sözler sarf eden Atan, "Yusuf'un hafta içinde sakatlığı vardı ama büyük bir özveriyle sahadaydı. Gol atmadan önce onu değiştirmeyi düşünüyorduk, fakat futbol bazen sürprizlerle doludur. Elit bir takım oyuncusu ve geçiş oyuncusu değil, dar alanda da etkili olabiliyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de görüşlerini ifade eden Atan, "Solskjaer çok beyefendi biri, klas bir hoca. Türk futboluna kattığı saygı için teşekkür ediyorum. Onun başarılı olmasını istiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.