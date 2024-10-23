RAMS Başakşehir, Celje ile UEFA Konferans Ligi Mücadelesine Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Celje ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Slovenya'da Celje takımıyla sahaya çıkacak. Maç, Celje Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

Maç Detayları

Müsabakanın hakemi, Ukrayna futbol hakemi Oleksii Derevinskyi olarak belirlendi. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını ise Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak.

Önceki Mücadeleler

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında kendi sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile oynayıp 2-1 mağlup oldu. Öte yandan, Celje de ilk karşılaşmasında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.

Sakatlardan Etkilenme

RAMS Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Serdar Gürler bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da bu karşılaşmada görev alamayacak.

Celje'nin Teknik Direktörü

Slovenya temsilcisi Celje'nin teknik direktörlüğünü, daha önce Galatasaray'da forma giymiş İspanyol Albert Riera üstleniyor. Riera, 2011-2014 yılları arasında Galatasaray ile iki lig şampiyonluğu elde etti.