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RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Geçerek UEFA Konferans Ligi'nde Öne Geçti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek puanını 5'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:58
RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Geçerek UEFA Konferans Ligi'nde Öne Geçti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Galip Geldi

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, Almanya temsilcisi Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Mücadele, İstanbul'da gerçekleşti ve ev sahibi takım, 3-1'lik bir skorla galip geldi.

Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip, puanını 5'e yükseltti. Alman ekibi ise puan durumunda 9'da kaldı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında Heidenheim, farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta Leo Scienza'nın kullandığı kornerde, ceza sahasında yükselen Honsak meşin yuvarlağı uzaklaştıramayan Başakşehir savunması gibi altıpas içinde yaptığı ikinci vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

68. dakikada RAMS Başakşehir, yeniden farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden topu kazanan Crespo, ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Piatek’e güzel bir pas gönderdi. Piatek’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

81. dakikada Heidenheim'lı Föhrenbach’ın ceza sahası sol çaprazından gönderdiği sert şut, kaleci Mohammed Şengezer tarafından kornere çelindi.

Sonuç olarak, RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelelerine devam etti.

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