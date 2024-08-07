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Rams Başakşehir Iberia Tiflis ile Yarın Karşılaşıyor

Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla yarın karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:20
Rams Başakşehir Iberia Tiflis ile Yarın Karşılaşıyor

Rams Başakşehir, Iberia Tiflis ile Yarın Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Çağdaş Atan, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Maç Öncesi Hedefler

Maçın oynanacağı Gürcistan'ın Tiflis kentindeki Mikheil Meskhi Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Atan, oyunu ilk dakikadan itibaren kontrol edip sahadan galip ayrılmayı istediklerini dile getirdi. "Bu turun favorisi olarak gözüküyoruz ancak rakibimize saygı duyuyoruz. İlk turu rahat geçtik ama bu tur farklı olacak. Oyun planımız, topa sahip olup oyunu domine etmek" dedi.

Geçmiş Performans ve Strateji

Atan, San Marino ekibi La Fiorita karşısında sergiledikleri performanstan memnun olduğunu belirterek, "Geçen yılki oyunumuzun üzerine eklemeler yaparak ilerliyoruz. Oyun mekaniğimiz çok daha iyi. Yarın da benzeri bir baskılı oyun sergilemek istiyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

Iberia Tiflis Analizi

Iberia Tiflis'in oyun anlayışını değerlendiren Atan, "Bireysellikten çok takım oyununa odaklanıyoruz. Rakibin orta sahası güçlü, ancak aynı zamanda zayıf noktalara da sahip. Topa karşı baskılarının fazla agresif olmadığını gözlemledim. Bu, bizim için bir avantaj olabilir" dedi.

Deniz Türüç'ün Açıklamaları

RAMS Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç ise, "Rakibe saygı duyuyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz, ama önemli olan bizim performansımız. İyi bir takımımız var ve bu tür maçlara alışığız. Yarın galip gelmek için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

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