RAMS Başakşehir'in Celje Maçında Öne Çıkan Detaylar

RAMS Başakşehir'den Celje Maçına Hazırlık

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında, Slovenya'nın Celje ekibi ile karşılaşan RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sahaya çıktı. Atan, ilk maçlarına göre zorunlu 3 değişiklik yaptı.

İlk 11'deki Değişiklikler

Başakşehir, sakatlıkları olan Serdar Gürler, Onur Ergün ve Kemen yerine Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas ile sahaya çıktı. Takımın sahaya sürüldüğü ilk 11 şu şekilde oluştu:

Deniz Dilmen

Leo Duarte

Ba

Opoku

Ömer Ali Şahiner

Crespo

Berat Özdemir

Dimitris Pelkas

Deniz Türüç

Figueiredo

Piatek

Yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Lucas Lima, Kemen, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.

Futbolcuların Duyarlılığı

Başakşehirli futbolcular, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle maçta kollarında siyah bantla sahaya çıktılar.

Maç İlgisi ve İzleyiciler

Celje ile karşılaşmaya taraftarların ilgisi oldukça düşük kaldı. Celje Stadı’nda yaklaşık 4 bin taraftar mücadeleyi izlerken, 13 bin 500 kişilik stadyum büyük oranda boş kaldı. Celje taraftarları, maçın başladığı an stadyum dışında havai fişekler patlatarak gösteri yaptılar.

Yağışlı Hava Koşulları

Celje'deki maç öncesinde etkili olan yağış, gece saatlerinde başlamasının ardından gün boyunca sürdü ve maç saati itibarıyla şiddetini artırarak devam etti.

Protokol İzleyicileri

Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, Celje- RAMS Başakşehir maçını, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden izledi.