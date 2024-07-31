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RAMS Başakşehir, La Fiorita ile Kritik Maç İçin Hazır

RAMS Başakşehir, La Fiorita ile deplasmanda oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:20
RAMS Başakşehir, La Fiorita ile Kritik Maç İçin Hazır

RAMS Başakşehir ve La Fiorita Karşılaşması

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, rakiplerini ciddiye alacaklarını belirtti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

San Marino Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "İlk maçta farklı bir galibiyet aldık. Yarın yine çok ciddiye alacağımız bir maç oynayacağız. Rakibin gücünü göz önünde bulundurarak, bu maçın hazırlık etabı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm. Yarın sahaya çıkarken çok fazla rotasyon yapmayacağız," dedi.

Hedef Gruplara Kalmak

Atan, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı hak ettiklerini vurgulayarak, "Ülke puanına katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımımız bunun için çok çalışıyor ve bunu fazlasıyla hak ediyorlar," ifadelerini kullandı.

Oyuncu Leo Duarte'nın Görüşleri

RAMS Başakşehirli futbolcu Leo Duarte ise takımın motivasyonu hakkında, "Geçen hafta iyi bir sonuç aldık. Yarın için sakin ve mütevazi oynamalıyız. Hedefimiz turu geçmek ve daha ileriye gitmek," şeklinde konuştu.

Önceki Maçın Sonucu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etmişti. Takım, bu galibiyeti üzerine inşa ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

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