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RAMS Başakşehir - La Fiorita: İlgi Az, Heyecan Yüksek

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı konuk etti; ancak taraftar ilgisi beklenenden az kaldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:59
RAMS Başakşehir - La Fiorita: İlgi Az, Heyecan Yüksek

RAMS Başakşehir İlk Resmi Maçına Çıktı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçında, RAMS Başakşehir, sezonun açılışında San Marino'nun temsilcisi La Fiorita'yı evinde ağırladı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın İlk 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan, La Fiorita ile yapılan karşılaşmada sahaya şu futbolcularla çıktı: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson ve Figueiredo.

Takımda dikkat çeken bir diğer detay ise, yeni transfer olan Matchoi Djalo'nun yedekler arasında yer alması oldu.

Düşük Taraftar İlgi

Karşılaşmaya olan ilgi, beklenenin altında kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede tribünlerde sadece yaklaşık 2 bin taraftar yer aldı. Bu durum, sezonun ilk maçı için oldukça düşük bir katılım olarak değerlendirildi.

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