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RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçına Hazır

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita maçı öncesi iddialı konuştu, oyunculara güven verdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:09
RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçına Hazır

Başakşehir, La Fiorita Maçına Odaklandı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımını konuk edecek olan RAMS Başakşehir, teknik direktörü Çağdaş Atan ile maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Atan, takımının kağıt üzerinde favori olduğunu ancak bu durumu sahaya yansıtmanın önemine vurgu yaptı.

Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Atan, "Kağıt üzerinde favori olduğunuz ortamlarda bunu sahaya yansıtmanız gerekiyor. Biz de favori görünümündeyiz, bu nedenle maça iyi bir başlangıç yapmalıyız," dedi.

Atan, takımın hedefinden bahsederken, "Avrupa kupasında yer almak istiyoruz. Bunun için 3 takım elenmemiz gerekiyor ama orada olmayı çok istiyoruz. Oyuncularımızın gelişimini ve kulübümüzün marka değerini artırmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Maç Stratejisi ve Hazırlık Süreci

Atan, La Fiorita'nın oyun stiline de değindi. "Rakibimiz 3-4-3 düzeninde oynuyor. Bizim en büyük gücümüz pres olacak. Maçta topa sahip olmak ve kaybettiğimizde tekrar kazanmak istiyoruz. Set oyunlarını iyi oynayarak rakibi geride tutmayı planlıyoruz," açıklamalarında bulundu.

Ömer Ali Şahiner'den Mesaj

Takım kaptanı Ömer Ali Şahiner de daha önceki başarılara atıfta bulunarak, "Yarın güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Avrupa yolculuğunda ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Başakşehir olarak gruplara kalma hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum," şeklinde görüş bildirdi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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