RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Farklı Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte, ev sahibi ekip etkileyici bir performans sergiledi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 58. dakikasında, RAMS Başakşehir'in farkı 2'ye çıkarması için Deniz Türüç'ün pasında Kemen, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Piatek'e aktardı. Piatek, bu fırsatı değerlendirerek topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

64. dakikada, Zeki Yavru'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruş direk dibinden auta çıktı. Ancak 69. dakikada, Piatek tekrar sahneye çıkarak hat trick yaptı. Kemen'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Piatek, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.

73. dakikada Kemen, sağ kanatta Samsunsporlu Muja'yı çalımladıktan sonra Keny'e topu çevirdi. Keny'in vuruşu ise Yunus Emre Çift'e çarparak kornere gitti.

86. dakikada RAMS Başakşehir, 4. golü buldu. Duarte'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ortasını yaptı ve altıpas çizgisinin önünde bulunan Davidson, kafa vuruşu ile fileleri sarstı: 4-0.

Tüm bu anların ardından, RAMS Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka adeta bir futbol ziyafeti sundu.