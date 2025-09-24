Rams Global Cizre Belediyespor, Berkay Yavuz ve Umut Durur'u Transfer Etti

Rams Global Cizre Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi kadrosuna smaçörler Berkay Yavuz (24) ve Umut Durur (25)'u kattı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:42
SMS Grup Efeler Ligi ekibinden iki yeni smaçör

Voleybolun üst ligi SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor, kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Akkuş Belediyespor'da geçiren smaçörler Berkay Yavuz (24) ve Umut Durur (25) ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Renklerimize bağladığımız iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz."

Yeşil-kırmızılı kulüp, yeni transferleri resmi olarak duyurdu ve oyunculara başarı dileklerini iletti.

