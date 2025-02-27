Rangers Kulübü'nden İstanbul'a Gidecek Taraftarlara Ramazan Önerileri

Rangers Kulübü'nden İstanbul’a Yönelik Tavsiyeler

İskoçya'nın ünlü futbol takımı Rangers, Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı için İstanbul’a seyahat edecek taraftarlarına özel önerilerde bulundu. 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği vurgulandı.

Ramazan Ayına Saygı

Kulübün resmi açıklamasında, Ramazan dolayısıyla seyahat eden taraftarların Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine saygı göstermesi istendi. Özellikle gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemek, içki ve sigara içmekten kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sakız çiğnemenin de önerilmediği ifade edildi.

Yasaklar ve Önerilen Alanlar

Barlar ve restoranların açık olduğu bilgisiyle birlikte, açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemek, dans etmek ya da küfür etmekten kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Taraftarlara, İstanbul’daki vakit geçirebilecekleri yerler olarak Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu önerildi. Ayrıca, stada giriş-çıkış süreçleri, ulaşım, toplanma alanları ve güvenlik prosedürleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da oynanacak.