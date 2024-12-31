Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rakip Olacak

Milli Sporcuların Rekabeti Başlıyor

2025 Dünya Superbike Şampiyonası, 21 Şubat tarihinde Avustralya'da başlayacak ve bu sezon Türkiye'yi temsil edecek iki milli motosikletçi, Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, rakip takımlarda yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluk Peşinde

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu, ROKIT BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda 18 birincilik, 7 ikincilik ve 2 üçüncülükle toplam 27 kez podyuma çıkarak bu organizasyondaki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. "El Turco" lakabıyla tanınan Toprak, üst üste 13 yarışı birincilikle tamamlayarak organizasyon tarihinin rekorunu kırdı.

Bahattin Sofuoğlu: Yeni Bir Başlangıç

2025 sezonunda Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla Toprak Razgatlıoğlu'na rakip olacak. 2016 yılında Asya Yetenek Kupası ile uluslararası kariyerine başlayan Bahattin, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na geçerek burada bir birincilik elde etti.

2025 Dünya Superbike Takvimi

Şampiyona, Avustralya'nın Phillip Island Grand Prix Circuit etabıyla başlayacak. Takvimdeki diğer önemli yarışlar ise şu şekildedir:

28-30 Mart : Portekiz, Autodromo Internacional do Algarve

: Portekiz, Autodromo Internacional do Algarve Hollanda TT Assen Circuit

İtalya, Cremona Circuit

Çekya, Autodrom Most

İtalya, Misano World Circuit

İngiltere, Donington Park

Macaristan, Balaton Park

Fransa, Magny Cours

İspanya, Aragon

Portekiz, Estoril

İspanya, Circuito de Jerez

Şampiyona, 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak son ayakla tamamlanacak.