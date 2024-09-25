Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-2 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Korudu

Real Madrid, Deportivo Alaves'i Zorlu Bir Mücadelede Geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

İlk Yarıda Üstün Performans

Maçın başlama düdüğü ile birlikte hızlı bir oyun sergileyen Real Madrid, Lucas Vazquez’in 1. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Kylian Mbappe, 40. dakikada farkı ikiye çıkartarak takımının devreyi 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci Yarıda Goller Peş Peşe Geldi

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Rodrygo’nun 48. dakikada attığı golle durum 3-0'a geldi. Ancak Deportivo Alaves, 85. dakikada Carlos Benavidez ve 86. dakikada Enrique Garcia ile bulduğu iki golle son dakikalarda büyük bir çekişme yarattı.

Liderin Ardında İkinci Sıra

Rakip takımın baskısına rağmen Real Madrid, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve puanını 17'ye çıkararak lider Barcelona'nın (18 puan) hemen arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Alaves ise 10 puanla 8. sırada kaldı.

Arda Güler'in Maçta Yedek Kalması

Dipnot olarak, Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi ile maça yedek olarak başlayan Arda Güler, 80. dakikada Mbappe’nin yerine oyuna dahil oldu.