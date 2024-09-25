DOLAR
34,1 -0,07%
EURO
38,14 -0,04%
ALTIN
2.915,15 0,06%
BITCOIN
2.192.419,07 -0,15%

Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-2 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Korudu

Real Madrid, La Liga 7. haftasında Alaves'i 3-2 mağlup ederek puanını 17'e çıkardı ve liderin arkasında kaldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 00:05
Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-2 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Korudu

Real Madrid, Deportivo Alaves'i Zorlu Bir Mücadelede Geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

İlk Yarıda Üstün Performans

Maçın başlama düdüğü ile birlikte hızlı bir oyun sergileyen Real Madrid, Lucas Vazquez’in 1. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Kylian Mbappe, 40. dakikada farkı ikiye çıkartarak takımının devreyi 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci Yarıda Goller Peş Peşe Geldi

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Rodrygo’nun 48. dakikada attığı golle durum 3-0'a geldi. Ancak Deportivo Alaves, 85. dakikada Carlos Benavidez ve 86. dakikada Enrique Garcia ile bulduğu iki golle son dakikalarda büyük bir çekişme yarattı.

Liderin Ardında İkinci Sıra

Rakip takımın baskısına rağmen Real Madrid, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve puanını 17'ye çıkararak lider Barcelona'nın (18 puan) hemen arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Alaves ise 10 puanla 8. sırada kaldı.

Arda Güler'in Maçta Yedek Kalması

Dipnot olarak, Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi ile maça yedek olarak başlayan Arda Güler, 80. dakikada Mbappe’nin yerine oyuna dahil oldu.

İLGİLİ HABERLER

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-2 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Korudu
2
Anadolu Efes ve Beymen Club Arasında Stil Sponsorluk Anlaşması
3
Galatasaray ve PAOK Hazırlıklarını Tamamladı
4
İBB Spor Kulübü Fair Play Şeref Bayrağını Göndere Çekti
5
Efe Aydan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Aday
6
Arkas Spor'un Balkan Kupası Maç Programı Açıklandı
7
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile Anlaşma Sağladı

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı