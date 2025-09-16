Real Madrid-Marsilya maçında Filistin bayraklarına izin verilmedi

Santiago Bernabeu'da Real Madrid-Marsilya maçında Filistin bayrakları stada alınmadı; güvenlik bayrakları topladı ve çöp kutusuna attı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:29
Santiago Bernabeu'da güvenlik müdahalesi

İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.

Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.

