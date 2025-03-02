Real Madrid, Son 5 Maçta Sadece 1 Galibiyet Alabildi

LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 yenildi. Bu sonuçla birlikte, Madrid ekibi son 5 lig maçında yalnızca bir kez galip gelebildi.

Karşılaşmanın başında Benito Villamarin Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, Real Madrid 10. dakikada Brahim Diaz'ın attığı golle öne geçti. Ancak, Johnny, 34. dakikada kaydettiği golle durumu eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise eski Real Madrid oyuncusu Isco Alarcon, 54. dakikada penaltıdan attığı golle Real Betis’i öne geçirdi. Real Madrid, bu golün ardından maçı 2-1 kaybetti.

Maç sonrası bir değerlendirme yapan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuncularının performansından memnun olmadığını belirtti: "Eğer böyle oynarsak Salı günü kazanamayız" diyerek önlerindeki zorlu Şampiyonlar Ligi mücadelesine dikkat çekti.

Geride kalan 22. haftada Espanyol'a 1-0 yenilen ve ardından oynadığı iki maçta da beraberlikle yetinen Real Madrid, son 5 haftalık süreçteki tek galibiyetini Girona'yı 2-0 mağlup ederek elde etti.