Recep Uçar: Fenerbahçe Maçından Çıkarılan Dersler ve Gelecek Planları

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Uçar, bu maçın gelecek sezon açısından birçok mesaj içerdiğini belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi değerlendiren Uçar, sezonun son maçında iddiası olmayan iki takımın zorluklarıyla dolu bir mücadele gerçekleştirdiğini ifade etti. Kazanabilecekleri bir maçı tecrübesizlikleri nedeniyle kaybettiklerinin altını çizen Uçar, "7 sakat, 3 cezalı oyuncumuz vardı. Üzerine 3 oyuncumuza da önümüzdeki yıl planlarında yer almadıkları için izin vermiştik. Sonuç olarak 13 eksikle sahaya çıktık," dedi.

Fenerbahçe'nin durumunun kendileri için bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Uçar, "4. dakikada Melih Bostan ile öne geçtik. İlk yarıda net pozisyon vermedik, ancak 75. dakikada yaşanan basit bir hatayla golü yedik. Ardından bir gol daha yedik ve kazanamadığımız bir maç oldu," diye konuştu.

Bu sezonu korkulu rüyalar görmeden bitirdiklerini vurgulayan Uçar, "Geçen sezonlarda Avrupa'da mücadele eden takımların küme düştüğü ligde, haftalar öncesinden gemiyi limana yanaştırdık. Destek veren herkese ve özellikle fedakarlık yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum," şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Gelecek Sezonun Planları

Uçar, Süper Lig'de Galatasaray’ın ardından duran toptan en fazla gol atan takım olduklarını ancak akan oyunda pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadıklarını belirtti. Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması muhtemel bazı oyuncularla ilgili de bilgi veren Uçar, Prip'in kadroda olmayacağını kaydetti.

Uçar, "Kuba ile ilgili gelişmeler henüz net değil. Nikola Boranijasevic ile ilgili de görüşmeler devam ediyor. Keyta ve Nikola'ya başka bir maceraya atılmalarının daha uygun olacağını söyledik," dedi.

Konyaspor'un yapacağı genel kurulun kendi durumunu nasıl etkileyeceği hakkında da konuşan Uçar, "Benim 1 yıl mukavelem var. Ancak Türkiye'deki Türk antrenörlerin mukavelesinin önemi, yabancılar kadar yüksek değil. Ayın 13'ünde kongre var. Sonuçlanınca yönetimle görüşerek Konyaspor'un menfaatlerini önceliklendireceğim," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Ülker Stadı'nda karşılaştı. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor takımları, Ülker Stadı'nda karşılaştı. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.