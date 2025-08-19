DOLAR
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü

Red Bull, 2 kez Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için Türkiye'de ilk kez tasarlanan özel kutuyu raflara sundu; QR kodlu oyunla Jerez'te finale gitme şansı veriliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:57
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü

Red Bull, Toprak Razgatlıoğlu için Türkiye'de İlk Olanı Raflara Sürdü

Enerji içeceği üreticisi Red Bull, 2 kez Superbike Dünya Şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu için tasarladığı özel kutuyu satışa çıkardı. 28 yaşındaki sporcu, bu uygulamayla Formula 1 pilotu Max Verstappen ve rekortmen sırıkla atlamacı Armand Duplantis gibi isminin kutuya taşındığı sporcular arasına girdi.

Kutu, QR Kodlu Oyun ve Ödül

Raflarda yerini alan Red Bull x Toprak Razgatlıoğlu özel kutusu üzerinde bulunan QR kodu okutularak Toprak'ın kariyerine ilişkin sorulardan oluşan bir oyun oynanabiliyor. RedBull.com'daki oyunda en hızlı ve en doğru cevap veren tüketici, 2025 Superbike Dünya Şampiyonası'nın İspanya'daki Jerez Pisti'nde düzenlenecek son ayağına Red Bull ile gitme şansı elde edecek.

Toprak'ın Değerlendirmesi

Toprak Razgatlıoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

En büyük hayalim bir gün Red Bull sporcusu olmaktı. Şimdi kutunun üzerindeyim. Bu kutu çok özel. Türkiye’de de ilk defa böyle bir şey oluyor. Kutuyu gördüğümde şu an çok farklı bir seviyede olduğumu düşündüm. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir bir hayallerimizi gerçekleştiriyoruz.

Not: Haberde yer alan tarihler, sayısal veriler ve özel isimler orijinal açıklamaya sadık kalınarak korunmuştur.

