Red Bull Formulaz 24 Ağustos'ta Tunca'da: Yeni 1 Kilometrelik Pist

15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği yeni pistte gerçekleştirilecek

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği, 24 Ağustos'ta yeni yapılan pist alanında gerçekleştirilecek.

Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, Tunca Beldesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği'nde yarışlar için yeni bir pist alanı oluşturulduğunu söyledi.

Topçu şöyle konuştu: "Yeni pist artık devamlı etkinlik halinde. Her gün vatandaşların burada gerek çocuk, gerek yetişkin, mini yarışların düzenleneceği bir pist yapıldı. Vatandaşlar artık sadece yarış izlemeye değil, bundan sonra kendileri de yarışmaya gelecekler. Ailesiyle, komşusuyla, arkadaşlarıyla beraber böyle bir etkinliğimiz olacak."

Topçu, pistin turizme olumlu katkı olacağını dile getirerek şunları kaydetti: " Formulaz biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde en büyük etkinliklerden bir tanesi. Bu bizim için gurur tablosu. Turizm noktasında Rize'mize büyük bir gelişme ve katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz."

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül ise 15. yıl önce başlayan Formulaz'ın uluslararası boyuta geldiğini aktardı.

Gül, her zaman bir hedef doğrultusunda yola çıktıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Bu hedeflerimizden bir tanesi de yüksek güvenlikli, trafiğe kapalı alanda Formulaz'ın bir gün değil, her gün olsun diye bir pist hayalimiz vardı. DOKAP ve belediye işbirliğinde güzel bir pisti kazandırmış bulunmaktayız. Son aşamasına geldik. Bu pistimiz bir kilometrelik ve eski piste nazaran çok daha aksiyonu yüksek. Bir izleyicinin üç farklı noktadan izleyebileceği bir pist haline getirmiş bulunmaktayız."

