DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

Red Bull Formulaz 24 Ağustos'ta Tunca'da: Yeni 1 Kilometrelik Pist

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz'ta yeni yapılan 1 kilometrelik pistte tahta araba yarışları ve yeni etkinlik alanı tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:37
Red Bull Formulaz 24 Ağustos'ta Tunca'da: Yeni 1 Kilometrelik Pist

Red Bull Formulaz 24 Ağustos'ta Tunca'da: Yeni 1 Kilometrelik Pist

15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği yeni pistte gerçekleştirilecek

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği, 24 Ağustos'ta yeni yapılan pist alanında gerçekleştirilecek.

Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, Tunca Beldesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği'nde yarışlar için yeni bir pist alanı oluşturulduğunu söyledi.

Topçu şöyle konuştu: "Yeni pist artık devamlı etkinlik halinde. Her gün vatandaşların burada gerek çocuk, gerek yetişkin, mini yarışların düzenleneceği bir pist yapıldı. Vatandaşlar artık sadece yarış izlemeye değil, bundan sonra kendileri de yarışmaya gelecekler. Ailesiyle, komşusuyla, arkadaşlarıyla beraber böyle bir etkinliğimiz olacak."

Topçu, pistin turizme olumlu katkı olacağını dile getirerek şunları kaydetti: " Formulaz biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde en büyük etkinliklerden bir tanesi. Bu bizim için gurur tablosu. Turizm noktasında Rize'mize büyük bir gelişme ve katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz."

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül ise 15. yıl önce başlayan Formulaz'ın uluslararası boyuta geldiğini aktardı.

Gül, her zaman bir hedef doğrultusunda yola çıktıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Bu hedeflerimizden bir tanesi de yüksek güvenlikli, trafiğe kapalı alanda Formulaz'ın bir gün değil, her gün olsun diye bir pist hayalimiz vardı. DOKAP ve belediye işbirliğinde güzel bir pisti kazandırmış bulunmaktayız. Son aşamasına geldik. Bu pistimiz bir kilometrelik ve eski piste nazaran çok daha aksiyonu yüksek. Bir izleyicinin üç farklı noktadan izleyebileceği bir pist haline getirmiş bulunmaktayız."

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek Red Bull Formulaz...

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği, 24 Ağustos'ta yeni yapılan pist alanında gerçekleştirilecek.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek Red Bull Formulaz...

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'
2
Otizm Kategorisinde Tarihi İlk: Türkiye'nin Milli Yüzücüleri Bangkok'ta
3
İtalyan Antrenörler, İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti
4
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
5
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık imza attı
6
RAMS Başakşehir, Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini 2027-2028 Sonuna Kadar Uzattı
7
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek