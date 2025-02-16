Reeder Samsunspor'un Galibiyeti: Thomas Reis Mutlu

Reeder Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek 3 puan elde etti. Teknik direktör Thomas Reis, galibiyetin mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:56
Reeder Samsunspor'un Galibiyeti: Thomas Reis Mutlu

Reeder Samsunspor'un Konyaspor Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Reeder Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis, maç sonrası duygularını paylaştı.

Galibiyetle Dönüş

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, "Hanemize artı 3 puan daha ekledik. Evimize yüzümüzde bir gülücükle dönüyoruz" dedi. Galibiyetin kendileri için anlamını vurgulayan Reis, Konyaspor deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.

Mücadele ve Başarı

Reis, "Çetin mücadelelere sahne olan bu karşılaşmada çok iyi savaştık. İlk yarıda kazanılan topla birlikte Bola'nın attığı gol hem onun hem de benim için sürpriz oldu. İlk yarıda daha net gol pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendirmiş olsaydık ikinci yarı daha rahat geçebilirdik" şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Hedefler

Takımın gösterdiği performanstan dolayı gururlu olduğunu belirten Reis, atmosferi koruyarak başarılarına devam etmek istediklerini ifade etti. Reis, "Takım elinden gelenin en iyisini gösterdi ve çok güzel mücadele etti" diyerek galibiyetin ardından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 80-74 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı
2
Iğdır FK Galibiyetini Kutlarken, Teknik Direktörlerden Açıklamalar Geldi
3
Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Geçti
4
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı 9. Kez Kazandı
5
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı: 1-0
6
Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0'la Geçti
7
Gaziantep FK Yarını Sivasspor ile Müsabakaya Çıkıyor

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor