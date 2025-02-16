Reeder Samsunspor'un Galibiyeti: Thomas Reis Mutlu

Reeder Samsunspor'un Konyaspor Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Reeder Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis, maç sonrası duygularını paylaştı.

Galibiyetle Dönüş

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, "Hanemize artı 3 puan daha ekledik. Evimize yüzümüzde bir gülücükle dönüyoruz" dedi. Galibiyetin kendileri için anlamını vurgulayan Reis, Konyaspor deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.

Mücadele ve Başarı

Reis, "Çetin mücadelelere sahne olan bu karşılaşmada çok iyi savaştık. İlk yarıda kazanılan topla birlikte Bola'nın attığı gol hem onun hem de benim için sürpriz oldu. İlk yarıda daha net gol pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendirmiş olsaydık ikinci yarı daha rahat geçebilirdik" şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Hedefler

Takımın gösterdiği performanstan dolayı gururlu olduğunu belirten Reis, atmosferi koruyarak başarılarına devam etmek istediklerini ifade etti. Reis, "Takım elinden gelenin en iyisini gösterdi ve çok güzel mücadele etti" diyerek galibiyetin ardından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.