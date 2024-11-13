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Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Başladı

Göcek'te düzenlenen Rixos Sailing Cup'ta 52 tekne ve 400 sporcu rüzgarı bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:34
Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Başladı

Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Start Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te merakla beklenen Rixos Sailing Cup 2023 yılı etkinliği, bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor. Organizasyona 52 tekne katılırken, yurt içi ve yurt dışından toplam 400 sporcu yer aldı.

Yarışma Heyecanı Rüzgar Beklerken

Sporcular, rüzgarın çıkmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat beklemek zorunda kaldı. İzkayası mevkisinden start alan yatlar, akşam saatlerine kadar Göcek'teki adalar etrafında yelken açmayı sürdürecek.

Ödül Töreni 15 Kasım'da

Rixos Sailing Cup, 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek. Yarışların sonuçları ve kazananlar, bu özel günde duyurulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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