Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları: Kayseri'ye 1 Altın, 1 Bronz

Riyad'daki 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kayserili Gülistan Turan altın, Sercan Koç bronz kazandı; antrenörler ve destekçilere teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:09
Kayserili sporculardan güçlü performans

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından düzenlenen ve 7Kasım’da Riyad’da başlayan 2025 İslami Dayanışma Oyunlarında Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Art Tower’da gerçekleştirilen organizasyonda, Kayseri’den milli takıma katılan Gülistan Turan 50-55 kg kategorisinde İslam Oyunları Şampiyonu oldu. Aynı zamanda 60-65 kg kategorisinde mücadele eden Sercan Koç ise İslam Oyunları üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu şu ifadeleri kullandı: "Gülistan ve Sercan’ın Antrenörleri Yücel Haspolat ve Göksel Cingöz’ü tebrik ediyorum. Bu gururu uluslararası organizasyonlarda defalarca yaşattılar. Gülistan Turan aldığı şampiyonluğu şehitlerimize armağan etti. Desteklerinden dolayı Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı’ya, Yakup Deliktaş Bey’e ve Kayseri Muaythai aileme özellikle çok teşekkür ediyorum. Daha nice başarıları ve gururu ülkemize, Kayserimize yaşatmaya devam edeceğiz"

