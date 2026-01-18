Rize'de 10. Kış Yüzme Şenliği: 60 Sporcu Buzlu Sularda Dayanıklılık Sınadı

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:58
Ardeşen Deremezra Neknari'de rengarenk görüntüler

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü Neknari mevkiinde bu yıl 10. kez düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'ne yaklaşık 60 sporcu katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılar, buz gibi sularda yüzerek dayanıklılıklarını gösterdi.

Etkinliğin koordinatörü Hasan Önder, organizasyon öncesinde sporculara soğuk suya girerken uyulması gereken kurallar, suda kalma süresi ve vücudun verebileceği tepkiler hakkında bilgi verdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yarışmacılar soğuk suya girerek performanslarını sergiledi; etkinlikte hem dayanıklılık hem de rekabet ön plandaydı.

Hasan Önder etkinliğin sıra dışı kimliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "10. kez düzenlediğimiz sıra dışı bir festival. Dostlarla doğanın güzelliğini de, dayanıklılığı da, adrenalini de sergilemeye çalışıyoruz. Bir tarafta tulumun ezgileri var. Buz gibi sudan çıkıp dünyanın en doğal çayı ile ısınacağız. Buz gibi suda yüzüp, çayla ısınan bir grubu oluşturmuş olduk. Suyun sıcaklığı 0 derecelerde. Çünkü üzeri hemen buz tutuyor. Katılımcı sayısı 60. Ara ara yüzecek arkadaşlarımız var. Hedefimiz bu yıl 100 kişiyi bu suda yüzdürmek"

Etkinliğe İzmir'den katılan Ekin Ataş ise deneyimini şu sözlerle anlattı: "İlk defa girdim, çok soğuktu. İlk başlarda nefes alamıyorsunuz ama sonradan alışıyorsunuz. Zaten önemli olan vücut ısısını dengelediği için nefes almaya devam edebilmek. Ondan sonra zaten alışıyorsun ama çok fazla suda kalmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel ve keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum"

Geleneksel hale gelen organizasyon, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirirken, bu yılki hedef 100 katılımcıya ulaşmak olarak açıklandı.

