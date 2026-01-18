Kocaelispor'dan Trabzonspor Maçı'nda '16 Ocak Basın Onur Günü' Pankartı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Trabzonspor maçında seremoniye '16 Ocak Basın Onur Günü Kutlu Olsun' pankartıyla çıkarak basın mensuplarını unutmadı.

Seremoni ve Mesaj

Maç öncesinde açılan pankart, saha çıkışı sırasında basına gönderilen desteği ve saygıyı vurguladı. Bu jest, tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekti.

Basın Onur Günü'nün Önemi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet fikrini ilk kez tartışmaya açtığı ve devletin önemli ve gizli konularında basın mensuplarından görüş aldığı basın toplantısının yıl dönümü olan 16 Ocak, her yıl bilhassa İzmit’te ve Türkiye genelinde 'Basın Onur Günü' olarak kutlanıyor.

