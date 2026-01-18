Kocaelispor'dan Trabzonspor Maçı'nda '16 Ocak Basın Onur Günü' Pankartı

Kocaelispor, Trabzonspor maçında seremoniye '16 Ocak Basın Onur Günü Kutlu Olsun' pankartıyla çıkarak basın mensuplarını andı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:20
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:20
Kocaelispor'dan Trabzonspor Maçı'nda '16 Ocak Basın Onur Günü' Pankartı

Kocaelispor'dan Trabzonspor Maçı'nda '16 Ocak Basın Onur Günü' Pankartı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Trabzonspor maçında seremoniye '16 Ocak Basın Onur Günü Kutlu Olsun' pankartıyla çıkarak basın mensuplarını unutmadı.

Seremoni ve Mesaj

Maç öncesinde açılan pankart, saha çıkışı sırasında basına gönderilen desteği ve saygıyı vurguladı. Bu jest, tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekti.

Basın Onur Günü'nün Önemi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet fikrini ilk kez tartışmaya açtığı ve devletin önemli ve gizli konularında basın mensuplarından görüş aldığı basın toplantısının yıl dönümü olan 16 Ocak, her yıl bilhassa İzmit’te ve Türkiye genelinde 'Basın Onur Günü' olarak kutlanıyor.

KOCAELİSPOR, TRABZONSPOR MAÇINDA SEREMONİYE '16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ KUTLU OLSUN' PANKARTIYLA...

KOCAELİSPOR, TRABZONSPOR MAÇINDA SEREMONİYE '16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ KUTLU OLSUN' PANKARTIYLA ÇIKARAK, BASIN MENSUPLARINI UNUTMADI.

KOCAELİSPOR, TRABZONSPOR MAÇINDA SEREMONİYE '16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ KUTLU OLSUN' PANKARTIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
2
Aliağa FK 1-0 Güzide Gebze Spor | TFF 2. Lig
3
Rasmus Ankersen: 'İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık' — Göztepe ara dönem değerlendirmesi
4
Kocaelispor'dan Trabzonspor Maçı'nda '16 Ocak Basın Onur Günü' Pankartı
5
Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı) — Mouandilmadji'nin Golü
6
Trendyol Süper Lig: Kocaelispor - Trabzonspor 0-0 (Maç Devam Ediyor)
7
Sinan Kaloğlu: 'Buradan kaybetmeden dönmek isterdik' — Amed, Erzurumspor FK'ya 2-0 Yenildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları