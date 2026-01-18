Rasmus Ankersen: 'İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık' — Göztepe ara dönem değerlendirmesi

Başkan Ankersen'den sezonun ikinci yarısına yönelik açıklama

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, sezonun ilk yarısı ve ara transfer dönemiyle ilgili değerlendirmesini kulübün sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sezonun ilk yarısı harikaydı. Puan tablosunda dördüncü sıradayız. Takım, ara dönemde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. İstediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve en yüksek verimi almak için onları sezonun başında takıma dahil ettik" ifadelerini kullandı.

Ankersen sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız. Ortak bir hedefimiz var; Avrupa’ya gitme hakkını kazanmak için mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan, sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamamız. Birlikte pek çok önemli anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden, Romulo’nun satışına kadar... Göztepe’yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğiniz bir kulüp haline getirmek için çalıştık. Ama gerçekten aklıma gelen kişisel bir dönüm noktası, geçen sezon kazanmadan geçtiğimiz 11 maç ve o zorlu dönemde taraftarlar, oyuncular ve teknik ekip arasında hissettiğim birliktelik ruhudur. O birliktelik, başarının anahtarı olacak. Tüm Göztepe taraftarlarına sesleniyorum: Sezonun ikinci bölümüne bu birliktelik ruhuyla saldırın! Çünkü bunu yaparsak, istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir şansımızın olacağını düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum ve Pazartesi akşamı stadyumda sizi görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öne çıkan noktalar: Puan tablosunda dördüncü sıradayız, istediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve hedef: Avrupa’ya gitme hakkını kazanmak.

