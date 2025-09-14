Rize'de EuroBasket 2025 Finali Dev Ekrandan: A Milli Takım - Almanya

Rizeliler Portakallık Mahallesi'nde kurulan dev ekranda maçı takip etti

Rize'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alana kurulan dev ekran, geniş katılımla izlendi.

Rizeliler, milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı ve coşkuyla maçı takip etti.

