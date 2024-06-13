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Roma efsanesi Vincent Candela'nın açıklaması Romalıları heyecalandırdı! "Mauro Icardi'den 20 gol garantisi bekliyoruz"

Roma'nın efsane oyuncusu Vincent Candela, Mauro Icardi'nin transferi için önemli bir çağrıda bulundu. Candela, Icardi'nin Roma için 20 gol garantisi sağlayabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 14:12
Roma efsanesi Vincent Candela'nın açıklaması Romalıları heyecalandırdı! "Mauro Icardi'den 20 gol garantisi bekliyoruz"

Roma'dan Icardi'ye çağrı! ''20 gol garanti'': Icardi Roma'ya mı transfer oluyor?

Roma'nın efsane oyuncusu Vincent Candela, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Candela, yapılan transferlerle ilgili soruya verdiği cevapta, "Alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi bir golcüyle bu garanti" dedi.

Candela ayrıca, Roma'nın yeni sportif direktörü Giovanni Ghisolfi'nin İtalya Ligi'ne hazır genç bir oyuncu getirebileceğini umduğunu ifade etti. "Leao'yu beklemiyorum ama yeni bir Leao bulmasını bekliyorum" diyen Candela, Roma'nın hücum hattını güçlendirmek için Icardi gibi tecrübeli bir santrforun önemine vurgu yaptı.

Mauro Icardi'nin Roma'ya transferiyle ilgili spekülasyonlar devam ederken, Candela'nın bu açıklamaları transfer sürecine ilişkin heyecanı artırdı. Roma taraftarları, Icardi'nin takıma katılmasıyla birlikte gol yollarında büyük bir etki yaratmasını umut ediyor.

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